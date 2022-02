Criança é agredida com cinto por segurança de rede de fast food em São Paulo

Um menino de 12 anos foi agredido com um cinto por um dos seguranças da rede de fast food Burger King, em São Paulo. O caso aconteceu na última terça-feira (17), na unidade do bairro Ipiranga, localizado na zona sul de São Paulo.

O vídeo, filmado por um dos clientes do local, mostrou parte da ação e viralizou nas redes sociais. O menino estava no estacionamento da rede pedindo comida aos motoristas na fila, quando recebeu um copo de refrigerante de um dos condutores.

Costas machucadas

Acessando o restaurante com o copo, ele foi surpreendido pelo segurança. O homem jogou o item no lixo e, em seguida, removeu o cinto da roupa para agredir a vítima. O menino ficou com as costas machucadas.

Segundo a mãe da criança, que fez relato à Polícia Civil, ela soube da agressão à criança por conta dos relatos de familiares. Em entrevista, ela contou que o filho estava junto dos amigos no local e ficou constrangido com a ação.

Segurança também foi agredido

Um dos amigos da criança, filmados pelas imagens, tirou satisfação com o segurança, mas quase também acabou agredido. Logo depois, o segurança foi segurado pelo adolescente e levou alguns chutes.

Enquanto isso, a mãe revelou que acionará um advogado e pretende processar a empresa. O caso foi registrado no 26º DP (Sacomã) como lesão corporal, com o agravante de ser cometido contra um menor de 14 anos.