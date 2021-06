Uma criança de 6 anos caiu de uma atração do parque Beto Carrero World em Penha, Santa Catarina, e foi levada em estado grave ao hospital no sábado (19). Conforme a administração do local, o garoto estava em uma estátua de gorila, onde os turistas costumam tirar fotos, quando aconteceu a queda. As informações são do G1.

Ele passou por cirurgia e o quadro de saúde é considerado grave. Segundo uma familiar, o menino sofreu traumatismo craniano.

O Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, informou, nesta segunda-feira (21), que a situação da criança era estável e segue internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), respirando com

O garoto sofreu o acidente por volta das 16 horas e estava chovendo no local. Os familiares e a vítima, que são de Curitiba, Paraná, estavam no parque de diversões comemorando o aniversário da criança.

O Beto Carrero World informou, em nota, que atendeu o menino após a queda e está prestando apoio para a família.

