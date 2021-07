Criança agredida a pauladas por vizinho está internada na UTI em estado grave, no Rio Grande do Sul

A menina Sabryna Vitória, de 10 anos, que foi agredida a pauladas por um vizinho no último dia 29 de junho, em Itatiba do Sul, no Norte do Rio Grande do Sul, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave há uma semana. As informações são do G1.

Ela foi atacada enquanto andava de bicicleta e sofreu lesões na cabeça. Uma idosa tentou ajudá-la e também foi golpeada pelo agressor, de 43 anos. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada.

Segundo a família, a criança está em um hospital de Passo Fundo. Sabryna Vitória tem febre e aguarda uma cirurgia.

"Toda a família está em estado de choque, com o coração partido. Para mim, é muito dolorido, como mãe, ver uma filha num quarto de UTI sem poder enxergar, sem poder falar como está", disse a mãe da garota. O caso O fato aconteceu enquanto a menina andava de bicicleta, na localidade de Sete Lagoas, onde mora com a família, quando ela ia comprar um pacote de macarrão instantâneo. "A notícia que ele [um vizinho] me deu é que a minha filha estaria morta na frente da casa, que [o suspeito] tinha agredido a minha filha", afirmou a mãe da criança. Idosa golpeada pelo agressor Além de Sabryna Vitória, uma idosa de 70 anos, foi golpeada pelo agressor ao tentar ajudá-la, pontua o comissário de polícia de Itatiba do Sul, Gerson Pasinotto. Ela já recebeu alta, conforme a Polícia Civil. "Tanto a criança quanto a idosa foram agredidas com um pedaço de madeira", destaca. Investigação O crime é tratado pelos investigadores como duas tentativas de homicídio triplamente qualificadas. Há, ainda, as circunstâncias qualificadoras: motivo fútil, meio insidioso ou cruel e ato por traição ou emboscada, dificultando ou impossibilitando a defesa dos ofendidos. De acordo com o delegado Gustavo Ceccon, de Erechim, o inquérito policial sobre o caso deve ser concluído nesta semana. Histórico de violência O delegado explicou que o suspeito tem histórico de violência. A Polícia Civil e as testemunhas apontam que a agressão à criança e à idosa foi repentina. "Ele sempre incomodou a cidade, tem diversas passagens [pela polícia]. Inclusive, por tentativa de homicídio", contou. A situação causou revolta nos familiares, que clamam por Justiça. "Que a justiça seja feita. Que, no mínimo, ele pague o que fez para minha filha. É desumano o que ele fez, ele não teria motivo algum para bater nela", lamenta a mãe.