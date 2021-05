Creche de Santa Catarina reabre as portas vinte dias após ataque criminoso

A creche Pró-Infância Aquarela, em Saudades (SC), onde três crianças e duas funcionárias foram vítimas de um ataque criminoso, reabriu as portas nessa segunda-feira (24), vinte dias após o crime. Cerca de 15 crianças compareceram à unidade no primeiro dia de aulas.

Para retomar as atividades, a gestão municipal fez mudanças na estrutura da unidade de ensino. A sala de aula, local dos assassinatos, teve paredes derrubadas e deu lugar a um espaço livre para circulação.

O prefeito de Saudades, Maciel Schneider (PSL), informou que clubes de serviço voluntários, professores e até pais de alunos ajudaram na reforma do ambiente ao mesmo tempo em que tentam superar o luto.

“É o marco de um recomeço, de uma comunidade que tenta amenizar a dor, mas também pensando na continuidade do atendimento as crianças, pois essa é a única unidade que atende crianças nesta faixa etária no município”.