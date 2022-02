Cratera já ocupa três faixas na Marginal Tietê, em SP; há risco de nova erosão, diz Defesa Civil

A cratera aberta nas obras do metrô de São Paulo, na Marginal Tietê, aumentou consideravelmente de tamanho. Na noite da última terça-feira (1º), o acidente já atingia três faixas da pista local, em direção à rodovia Ayrton Senna, na altura da ponte do Piqueri.

Por volta das 18h30, o isolamento ao redor da cratera foi ampliado para dez metros.

A Defesa Civil afirmou que é possível que ocorram novas erosões e a pista local permanecerá fechada por tempo indeterminado, segundo informações do jornal Folha de S. Paulo.

Em relação à pista central, a expectativa é de que, com estabilização do terreno, possa ser liberada nesta quarta-feira (2), embora seja necessária uma análise no local. A pista expressa seguia livre para o trânsito.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém se feriu com o ocorrido. Todos os trabalhadores conseguiram sair da obra. Apenas dois, que tiveram contato com a água contaminada, foram socorridos.

Obra no metrô

As obras da Linha 6-Laranja do Metrô ocorrem por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP). O contrato tem valor de R$ 15 bilhões e prevê a aquisição de 22 trens e o direito de operação e manutenção da linha por 19 anos.

A parceria foi firmada entre o Governo de SP e a empresa espanhola Acciona, por meio da Concessionária Linha Universidade (Linha Uni).

VAZAMENTO DE ESGOTO

O secretário dos Transportes Metropolitanos, Paulo José Galli, detalhou que o vazamento de uma galeria de esgoto causou o acidente. Além disso, estipulou que o solo provavelmente não suportou o peso da galeria, que passava 3 metros acima da máquina conhecida como "tatuzão", e acabou se rompendo.

Uma auditoria será aberta para investigar as causas do acidente. Após o desabamento, o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado (DAEE) disse que não foi constatado danos ao leito do Rio Tietê.

