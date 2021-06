Corpus Christi é celebrado na quinta-feira (3) com ponto facultativo; entenda

Nesta quinta-feira (3) é celebrado o Corpus Christi. A nível nacional, a data é ponto facultativo. Cabe a cada estado e município decidir se há feriado ou não.

No Estado de São Paulo, por exemplo, o feriado foi antecipado para março, para conter a pandemia de Covid-19. Já o Ceará e outras capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Porto Velho mantiveram o feriado no dia 3 de junho.

Corpus Christi

O Corpus Christi é uma festa católica que celebra o milagre da transformação do pão (hóstia) no corpo de Cristo, assim como o vinho se converte no sangue.

A celebração não tem data fixa no calendário e deve ocorrer 60 dias após a Páscoa. Dessa forma, é realizada 40 dias após a Quarta-feira de Cinzas, que marca o fim do período de Carnaval.

A celebração foi determinada pelo papa Urbano IV, em 1264, para ser comemorada na primeira quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade, que ocorre no domingo seguinte a Pentecostes.

Veja a situação em cada local

Estados onde o feriado foi antecipado: Paraíba, São Paulo e Piauí.

Cidades com feriado mantido: Fortaleza, Recife, Salvador, Teresina, Maceió, Natal, Aracaju, Cuiabá, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Porto Velho, Rio Branco, Vitória, Goiânia, Curitiba e Macapá.

Ponto facultativo: Manaus, Brasília, Palmas, Boa Vista e Belém.

Não é feriado: São Luís, João Pessoa.