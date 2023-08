Corpo de Walter Biot, marido de diplomata alemão, segue há um ano no IML do RJ

A morte do belga Walter Biot completa um ano neste sábado (5). O homem morava com o marido, o cônsul da Alemanha, Uwe Herbert Hahn, em uma cobertura em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde foi encontrado morto. As investigações apontam que o alemão é o assassino, contudo, ele já saiu do país e o corpo de Walter ainda não foi entregue a própria família.

Ao g1, o perito legista Reginaldo Franklin contou nunca ter visto um corpo ficar tanto tempo no no Instituto Médico-Legal (IML). O irmão da vítima afirmou que não tem informações da Justiça nem das autoridades da Bélgica e da Alemanha. Conforme ele, nem mesmo condolências do consulado alemão ele recebeu.

O corpo de Walter foi encontrado com mais de 30 lesões. Conforme Franklin, o belga foi vítima de espancamento.

Consul foi denunciado pelo Ministério Público

O cônsul alemão Uwe Herbert Hahn foi denunciado, em 29 de agosto de 2022, pelo Ministério Público (MP), pelo crime de homicídio qualificado contra o marido, Walter Henri Maximilien Biot.

Hahn nega o assassinato e disse que Biot passou mal e bateu a cabeça ao cair no chão. O cônsul esteve em prisão preventiva, mas ganhou na Justiça a liberdade. Ainda em agosto de 2022, ele retornou a Alemanha.

O belga foi encontrado em parada cardiorrespiratória e com lesões no corpo na noite de 5 de agosto de 2022.