Corpo de recepcionista que estava desaparecida é encontrado em estrada rural de MG

O corpo de uma recepcionista de autoescola que estava desaparecida desde o último domingo (1º) foi encontrado na manhã desta quarta-feira (4) em uma estrada entre as cidades de Alfenas e Campos Gerais, em Minas Gerais. As informações são do G1.

Segundo a Polícia Militar, Kenia Cristine de Oliveira Castro, de 29 anos, teria sofrido um acidente de moto ao não conseguir realizar uma curva e caiu fora da pista.

Ela foi encontrada por integrantes da família que fizeram buscas por conta própria. A vítima saiu de Formiga, em Minas Gerais, com destino à cidade mineira Monte Belo, onde mora o pai do filho dela, segundo a Polícia Civil.

Corpo achado fora da pista

Câmeras de segurança em Alfenas mostraram Kenia passando pela cidade por volta de 1h30 da segunda-feira (2). A mulher desapareceu no trajeto e não foi vista nas câmeras de Campos Gerais. Ainda segundo a polícia, o corpo foi encontrado fora da pista, próximo à comunidade de Gaspar Lopes, na altura do km 170 da rodovia MGC-369.

Para o delegado regional da Polícia Civil de Formiga, Tiago Veiga, não há dúvidas de que a morte decorreu de um acidente, após a mulher perder o controle da motocicleta na curva.

"Sem qualquer sombra de dúvidas, foi um acidente. (...) A gente acompanhou a realização da perícia e não tinha qualquer indicativo de outra situação que não fosse um acidente", disse ele ao G1.