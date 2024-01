Corpo de mulher é encontrado concretado dentro de geladeira no RS

O corpo de uma mulher foi encontrado concretado dentro de uma geladeira em uma residência no município de Osório, no Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada na madrugada deste sábado (6).

O principal suspeito do caso é o companheiro dela, que foi preso em flagrante e confessou informalmente o crime.

O próprio suspeito teria acionado a Brigada Militar do Rio Grande do Sul alertando sobre o corpo encontrado no interior do equipamento e concretado ao chão.

No local, os agentes ainda encontraram diversas imagens religiosas espalhadas. Eles também conversaram com o companheiro da vítima, que assumiu informalmente o crime.