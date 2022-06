Corpo de modelo arrastado por onda no Rio é encontrado após dois dias de busca

O corpo do modelo Tunay Antunes Pedroso, de 30 anos, foi encontrado por bombeiros na manhã desta quinta (16), em Grumari (RJ) dois dias após ele desaparecer arrastado por uma onda no mar.

Segundo informações do portal G1, o corpo foi localizado perto da Prainha, na mesma região do Mirante do Roncador, onde Tunay estava quando uma onda o colheu.

Cerca de 25 homens estavam envolvidos na operação de busca e os familiares foram os responsáveis pelo reconhecimento do corpo.

Joci Selinke, de 39 anos, também modelo e namorada de Tunay, contou que chegou a ser atingida pela grande onda, mas o namorado foi o único levado.

““A gente está morando no Rio há um ano, já tínhamos ido lá outras vezes, sabemos que tem placa falando que é perigoso, mas sempre tem muita gente no lugar e a gente sempre pescava lá”, contou ao G1.

Legenda: Modelo foi encontrado sem vida dois dias após o início das buscas Foto: reprodução/TV Globo

Tunay era de Tubarão, em Santa Catarina, mas morava no Rio há um ano. O modelo também era formado em radiologia médica e concluiu uma gradução em educação física em 2021.

