Corpo de guarda é achado em escola de Barueri, mas secretaria da Educação nega relação com ataque

O corpo de um guarda patrimonial foi encontrado nesta quarta-feira (12), na sala dos professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professor Egídio Costa, em Barueri, São Paulo. Nas redes sociais, o secretário da Educação, Celson Furlan, descartou que a morte do servidor tenha qualquer relação com supostos atentados às unidades de ensino brasileiras.

De acordo com o gestor, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e estão no local colhendo materiais para investigar o caso. "A causa da morte será esclarecida pela Polícia Técnica Científica, mas posso afirmar que não há nenhuma ligação com supostos atentados", escreveu o secretário no Instagram.

Ainda de acordo com Furlan, as atividades da escola foram suspensas pelos próximos três dias e foi decretado luto oficial na cidade. "Estamos acompanhando o trabalho da Polícia e prestando todo apoio à família", garantiu.

Investigação

A morte do guarda patrimonial está em investigação. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) não se posicionou ainda publicamente sobre o caso.