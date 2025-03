Copacabana Palace fará leilão de móveis dos 96 quartos e suítes do hotel

O Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, fará um leilão da mobília dos 96 quartos e suítes do hotel. A novidade é a primeira etapa do projeto de renovação do prédio, que passará por uma grande reforma em breve, segundo o jornal O Globo.

O leilão acontecerá no dia 18 de março, às 19h30, no próprio hotel. Antes, nos dias 11, 12 e 13, das 12h às 19h, um andar inteiro ficará fechado para que interessados em adquirir os itens possam fazer uma visita. De acordo com Ulisses Marreiros, gerente geral do Copacabana Palace, a ideia é vender um "pacote fechado" de móveis.

"Vamos vender tudo o que estiver dentro do quarto de uma vez. Camas, mesas, cadeiras, armários, colchões, luminárias, cabides, cortinas, tapetes, espelhos, objetos de decoração... A pessoa que arrematar o pacote vai comprar um quarto do hotel para colocar em seu apartamento ou em sua casa", declarou, em entrevista ao O Globo.

A quantidade de móveis dentro de cada quarto varia conforme o tamanho. Os menores terão em média 30 itens, mas suítes maiores podem oferecer até 60 peças. Para participar do leilão, é preciso fazer um cadastro prévio no site da Soraia Cals, empresa que organiza o evento.

Reforma no Copabacana Palace

Conhecido como um dos empreendimentos mais famosos e caros do Brasil, o Copabacana Palace vai passar por uma reforma complexa a partir de abril, com previsão de retorno das funções apenas para o quarto trimestre de 2026. Dentre as mudanças, está a diminuição do número de quartos e a construção de um novo spa, academia e restaurante.

