Contaminação pela Ômicron em janeiro não protege contra versão predominante no Brasil, diz estudo

Quem contraiu a variante Ômicron em janeiro deste ano não está protegido da atual versão do Covid-19 predominante no Brasil. Estudo realizado por pesquisadores da Universidade Peking, na China, aponta que os anticorpos gerados pela infecção pela subvariante BA.1 não protegem contra as subvariantes BA.4 e BA.5. Com informações do jornal O Globo.

A pesquisa foi publicada na última sexta-feira (17), na revista científica Nature. Os pesquisadores constataram que as mutações presentes nas novas subvariantes conseguem escapar da proteção, podendo provocar novas infecções.

"Ao contrário de quando a Ômicron apareceu pela primeira vez, agora as sublinhagens da Ômicron podem ter como alvo a imunidade humoral induzida pela própria Ômicron, como a infecção pós-vacinação. (...) Esses fenômenos representam um grande desafio para a imunidade coletiva atualmente estabelecida através da vacinação e da infecção pela BA.1 e BA.2. Da mesma forma, também sugerem que a vacina baseada na Ômicron BA.1 (atualmente em desenvolvimento pela Pfizer e pela Moderna) pode não ser o antígeno ideal para induzir proteção de amplo espectro contra as sublinhagens emergentes da Ômicron", descrevem os pesquisadores.

Variantes mais transmissíveis

Análise do Instituto Todos pela Saúde (ITpS) mostrou que a proporção de casos prováveis da BA.4 e BA.5 no país passou de 10,4% para 44%, em comparação com a sublinhagem BA.2.

A positividade da Covid-19 subiu de 23,6% para 42,3% nas últimas semanas, o que indica que as novas infeções podem ter ocorrido pela nova subvariante.

Mesmo que a variante seja mais transmissível, o ITpS reiterou que os impactos pela infecção devem ser menos graves que os causados pela primeira onda da Ômicron devido à cobertura vacinal.