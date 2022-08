Cônsul alemão é preso por morte de marido no Rio de Janeiro

O cônsul alemão Uwe Herbert Hahn foi preso pela morte do marido, o belga Walter Henri Maximilien Biot, no início da noite deste sábado (6). Inicialmente, ele tinha dito que o companheiro havia tido um mal súbito, mas a perícia no corpo e no apartamento contou uma história diferente.

O belga tinha vários hematomas no corpo e lesões compatíveis com pisoteamento. Há machucados em diversas partes do corpo do homem, inclusive na região anal. As informações são do G1

"A conclusão foi baseada na perícia técnica e a versão apresentada pelo cônsul de que a vítima se exasperou e caiu, ela está na contramão das conclusões do laudo pericial. Ele aponta diversas equimoses, inclusive na área do tórax, que seria compatível com pisadura. Lesões compatíveis com agressão por instrumento cilíndrico", pontuou a delegada Camila Lourenço, que pediu a prisão do cônsul.

Apartamento foi limpo

A perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi ao apartamento onde o casal morava, em Ipanema, e encontrou indícios de que o local havia sido limpo após a morte do belga. Uma secretária do cônsul alemão fez uma faxina.

A mulher disse em depoimento que teve de limpar o local pois o cachorro deles estava lambendo poças de sangue. Uma poltrona parecia ter uma mancha de sangue recém-lavada.

"Na perícia local, diversas evidências reforçam que houve um homicídio, sim. O local estava em bastante desalinho, com fezes e sangue espalhados por todo local", comenta a delegada.

Legenda: O casal estava junto há 23 anos Foto: Reprodução

Casamento de 23 anos

O casal estava junto a 23 anos. Eles moravam no Rio de Janeiro há quatro anos. Na delegacia, após ser preso, o cônsul Uwe Herbert comentou que o marido estava triste pois o casal teria de se mudar para o Haiti.

A morte de Walter teria sido violenta, conforme a perícia. Não se sabem ainda as motivações do crime. Ainda em depoimento, Uew chegou a dizer que o marido teve o mal súbito pois "tomava pastilhas para dormir" e "bebia muito".