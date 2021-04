Confira o resultado do sorteio 83 do Super Sete desta segunda (26/04)

Nesta segunda (26/04), o Super Sete sorteou os números do concurso 83.

Confira o resultado:

1ª coluna: 4

2ª coluna: 9

3ª coluna: 5

4ª coluna: 0

5ª coluna: 4

6ª coluna: 8

7ª coluna: 7

Como receber o prêmio

Se a sua aposta foi a vencedora, você pode receber o prêmio nas agências da CAIXA ou em qualquer casa lotérica que for credenciada. Se o prêmio líquido for maior do que R$ 1.332,78, você deve recebê-lo somente nas agências da CAIXA, levando comprovante de identidade original, CPF e o recibo premiado original da aposta.

Como jogar no Super Sete?

Entre sete colunas com dez números cada (sendo de 0 a 9), é preciso escolher um número por coluna. O concurso é realizado com o sorteio de sete números, sendo um por coluna. No caso de apostas múltiplas, é possível escolher até 14 números (o que totalizaria 21 no máximo). Por coluna com 8 a 14 números marcados, você pode escolher o mínimo de 1 e o máximo de 2 números. Por coluna com 15 a 21 números marcados, é possível escolher o mínimo de 2 e o máximo de 3 números.

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos Aposta mínima: R$2,50 - 7 números Nº Apostados Selecione 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Acertos Selecione 7 6 5 4 3 Probabilidade de acerto 1: em Nº Apostados Qtd. de acertos: 7 Qtd. de acertos: 6 Qtd. de acertos: 5 Qtd. de acertos: 4 Qtd. de acertos: 3 7 10.000.000 158.730 5.879 392 43,5 8 5.000.000 86.207 3.494 257 31,9 9 2.500.000 47.170 2.108 173 24,0 10 1.250.000 26.042 1.294 119 18,6 11 625.000 14.535 811 84 14,8 12 312.500 8.224 520 61 12,1 13 156.250 4.735 343 45 10,2 14 78.125 2.790 233 35 8,7 15 52.083 1.978 176 28 7,6 16 34.722 1.408 134 23 6,8 17 23.148 1.006 103 19 6,1 18 15.432 723 80 16 5,5 19 10.288 523 63 14 5,1 20 6.859 381 50 12 4,7 21 4.572 280 40 10 4,4