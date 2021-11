Confira o resultado da Tele Sena de 30º aniversário, de 07/11/2021

Saiu o resultado da Tele Sena de 30º aniversário neste dia 07/11. Você pode acompanhar os resultados aos domingos, pelo canal SBT. Para participar, o valor é de R$ 12,00.

Confira o resultado da Tele Sena:

1º Sorteio - 10/10

09 - 11 - 12 - 18 - 39

2º Sorteio - 17/10

08 - 30 - 41 - 43 - 47

3º Sorteio - 24/10

14 - 16 - 17 - 23 - 40

4º Sorteio - 31/10

05 - 19 - 24 - 44 - 45

5º Sorteio - 07/11

07 - 10 - 13 - 28 - 31

Como jogar na Tele Sena

Premiação por pontuação:

Mais Pontos

Em um quadro com 25 dezenas, é preciso marcar os números sorteados durante os cinco sorteios da campanha. Quem fizer mais pontos, ganha o prêmio determinado.

Menos Pontos

No mesmo quadro, você concorre a um prêmio com menos pontos.

Como apostar pela Internet?

Você pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito. Os títulos comprados dessa forma já serão automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas". O resgate poderá ser solicitado pelo próprio site e o valor depositado em uma conta bancária que você irá indicar.