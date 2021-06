Confira as principais notícias desta terça-feira, 29 de junho de 2021

Vacinação triplica no Ceará; Weber investigará Bolsonaro; e mais: Veja abaixo as principais notícias desta terça-feira.

Metro

Média de vacinados triplica no CE

Há 162 dias o Ceará realiza a campanha de vacinação contra a Covid. Até o dia 27 de junho, 3 milhões de pessoas receberam a primeira dose. O processo que depende das entregas feitas pelo Governo Federal, tem acelerado nos últimos períodos, pois no Estado, desde que houve a abertura para a imunização do público geral, no início deste mês, a média de vacinados é 3 vezes maior que quando as aplicações ocorriam somente nos grupos prioritários.

Jogada

Decisões na Eurocopa

A terça-feira (29) de futebol será de duelos decisivos nas oitavas de final da Eurocopa com direito a jogão Inglaterra x Alemanha, além do início da 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

PontoPoder

Rosa Weber investigará Bolsonaro

A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi escolhida como relatora da notícia-crime feita por senadores para investigar se o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cometeu crime de prevaricação no caso das irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. O sorteio foi feito de forma eletrônica pelo sistema da Corte.

Segurança

Suspeito de matar PM é capturado

Um homem apontado pela Polícia Civil como chefe de um grupo criminoso com atuação no Vale do Jaguaribe, no interior do Ceará, suspeito de matar um policial militar no Estado em 2016, foi preso na última segunda-feira (28) em São Paulo. Gilderlan Soares Granja (21), o “Condadinho”, estava na lista do Programa Estadual de Recompensa. Ele responde à organização criminosa, seis homicídios e tráfico de drogas, e tinha cinco mandados de prisão em aberto.

