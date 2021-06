Alta mortalidade entre grávidas no Ceará; pesquisa aponta cenário eleitoral para 2022; e feirão de imóveis começa hoje: Veja abaixo as principais notícias desta sexta-feira.

Metro

Ceará lidera em mortes de gestantes por Covid

Desde o início da pandemia até a última quarta-feira (23), o Ceará contabilizou 846 casos e 71 mortes de gestantes e puérperas por Covid-19. Com isso, o Estado se tornou o primeiro do Nordeste em número de diagnósticos positivos e óbitos em decorrência da doença, segundo dados disponibilizados pelo Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 (OOBr Covid-19).

Política

Corrida presidencial

Se as eleições fossem hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria a corrida presidencial já no 1º turno, com 49% das intenções de voto, conforme pesquisa divulgada nesta sexta-feira (25) pelo Instituto Ipec (antigo Ibope), baseada na margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos para mais ou para menos. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ficaria com 23% das citações. Ciro Gomes (PDT) aparece em seguida (7%) e encara empate técnico com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

Negócios

Casa própria

A Caixa Econômica Federal realiza Nesta sexta-feira (25) o 1º Feirão Digital da Casa Própria, conforme anunciou no início deste mês o presidente do banco, Pedro Guimarães. Entre as principais novidades do evento está a possibilidade de financiar até 100% de um imóvel.Além disso, a Caixa vai permitir que imóveis sejam adquiridos com uma carência de 6 meses para o início do pagamento de juros e amortização. Ao todo serão ofertados 180 mil imóveis em todo o País, com mais de 600 construtoras participantes.

Jogada

Momento 'de fúria'

O atacante Bruno Silva teve um "momento de fúria" durante a derrota para o Internacional por 2 a 1, nesta quinta-feira (24), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela Série A do Brasileiro. Aos 50 minutos do 2º tempo, o atleta deu uma rasteira em Peglow e acertou um soco no rosto de Caio Vidal na sequência. Nas redes sociais, se desculpou pelo ocorrido.

Tecnologia

WhatsApp 'modificado'?

Já ouviu falar no WhatsApp GB? É uma versão modificada do aplicativo, com funcionalidades atrativas que não estão disponíveis na versão oficial. Ele permite acessar mais de uma conta no mesmo dispositivo, deixa disponíveis as mensagens deletadas, permite senhas diferentes para cada conversa e outras opções. Porém, ele traz riscos à privacidade do usuário.