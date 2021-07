Confira as principais notícias desta quinta-feira, 1º de julho de 2021

Denunciante de propina na CPI; ônibus gratuito para quem vai se vacinar; e mais: Veja abaixo as principais notícias desta quinta-feira.

PontoPoder

Luiz Paulo Dominguetti presta depoimento à CPI da Covid

A CPI da Covid-19 antecipou para esta quinta-feira (1º) o depoimento do representante de uma vendedora de vacinas que disse em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo que recebeu pedido de propina de US$ 1 por dose em troca de fechar contrato com o Ministério da Saúde. Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que se apresenta como representante da empresa Davati Medical Supply, seria ouvido na sexta-feira (2), mas o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), anunciou pelas redes sociais na noite da quarta-feira (30) que o depoimento havia sido antecipado.

Transporte gratuito para se vacinar

Começou a tramitar na quarta-feira (30), na Câmara Municipal de Fortaleza, uma proposta que pretende dar gratuidade na passagem de ônibus e vans para pessoas que irão receber a vacina contra a Covid-19. O texto do vereador PP Cell (PSD) é o mais recente projeto de lei que tenta incentivar a população a tomar o imunizante.

Região

Cidades com menor índice de vacinação

Com exceção da vacina da Janssen, produzida pela farmacêutica da Johnson & Johnson, todos os outros imunizantes contra a Covid-19 em aplicação no Ceará necessitam de duas doses. Concluir o ciclo é, segundo especialistas, vital para garantia de uma maior eficácia da vacina. Entretanto, no Ceará, cinco cidades possuem índices de retorno à segunda dose abaixo dos 82% para o público de idosos acima dos 75 anos: Acopiara, Aquiraz, São Luís do Curu, Banabuiú e Pedra Branca.

Segurança

Um ano da morte de Mizael

Na manhã do dia 1º de julho de 2020, a família de Mizael Fernandes da Silva, de 13 anos, vivia as primeiras horas do luto pela morte do garoto. Há exatamente um ano, os parentes já se questionavam dos porquês de policiais militares terem invadido a residência da família em Chorozinho, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e disparado contra o menino que dormia. Passados 365 dias, a investigação sobre a morte de Mizael permanece em aberto.

Zoeira

Horóscopo do dia

Ontem à noite, a Lua ingressou em Áries logo após encontrar com Netuno em Peixes. Essa conjuntura astrológica indica certa ansiedade (que pode ter sido causada por algum desentendimento ou alguma descoberta inesperada), que pode até mesmo ter causado dificuldades para dormir e sonhos angustiantes durante à noite.

Jogada

Bola rolando nesta quinta-feira

O início do mês de julho será marcado por três jogos que encerrarão a 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O representante cearense no dia é o Ceará, que enfrentará o RB Bragantino, fora de casa, às 16h.