Confira as principais notícias desta quarta-feira, 30 de junho de 2021

Diminuem os casos de Covid em Fortaleza; mulher pode ter sido violentada sexualmente por Lázaro; e calor mata pessoas no Canadá: Veja abaixo as principais notícias desta quarta-feira.

Metro

Cai a quantidade de testes positivos para Covid em Fortaleza

A positividade de testes RT-PCR diagnósticos para Covid-19, analisadas pelos laboratórios da rede pública em Fortaleza, atingiu 13,8% entre os dias 18 e 24 de junho. Esse é o menor percentual desde o início de março, quando a cidade passou a ter aumento de casos, internações e óbitos.

País

Violência de Lázaro

O laudo da morte da família Vidal, assassinada por Lázaro Barbosa em Ceilândia, foi divulgado pela Polícia Civil do Distrito Federal nesta terça-feira (29). Conforme o delegado, Raphael Seixas, responsável pela investigação da chacina, Cleonice Marques, de 43 anos, pode ter sido violentada sexualmente antes de ser morta com um tiro no crânio.

Valdomiro vai tomar vacina

O líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, apóstolo Valdemiro Santiago disse, nesta terça-feira (29), que vai tomar a vacina contra a Covid-19. A declaração foi feita após o enterro do seu irmão Vanderley Santiago, que faleceu em decorrência do novo coronavírus. Durante a pandemia, o religioso chegou a vender sementes de feijão que teriam eficácia no tratamento da Covid-19. Na época, a Justiça determinou que o portal do Ministério da Saúde alertasse sobre a falta de eficácia do método.

Mundo

Eita, calorão!

Uma onda de calor atinge o oeste do Canadá, termômetros chegaram a marcar 49,5ºC nesta terça-feira (29), um recorde, segundo as autoridades. Desde segunda-feira (28), dezenas de pessoas morreram repentinamente na região de Vancouver. A polícia relaciona os óbitos às altas temperaturas.

Verso

Brincadeira de criança... no cinema!

Se você já brincou de “polícia e ladrão”, “carimba” e futebol na rua, certamente é cringe… Quer dizer, com certeza vai se identificar com a narrativa de “Pedro”, curta-metragem dirigido pelo fortalezense Leo Silva, 26, que tem como cenário a comunidade do Santa Filomena, no Grande Jangurussu. O projeto entra em financiamento coletivo a partir desta quarta-feira (30). Fruto de uma crônica escrita em 2019, o enredo ficcional, mas baseado em histórias reais, busca expressar em imagens as lembranças de uma infância compartilhada por muitos garotos e garotas da periferia de Fortaleza.

Zoeira

Horóscopo do dia

Desde de segunda-feira (28/06), a Lua esteve transitando por Peixes e a influência deste signo costuma direcionar à nossa atenção àqueles sentimentos que ainda não havíamos elaborado muito bem. Confira a previsão dos signos.

Jogada

Quarta-feira é dia de bola rolando

A quarta-feira (30) será de muito futebol nas Séries A, B e D do Campeonato Brasileiro. Único representante cearense no dia, o Fortaleza receba a Chapecoense, na Arena Castelão, às 16h.

Volante deixando o Vovô

O Ceará Sporting Club anunciou nesta quarta-feira (30) a saída do volante Charles. Por meio de nota, o clube comunicou uma negociação com o FC Midtjylland, da Dinamarca. Charles estava no Vovô desde a última temporada e era peça importante para o técnico Guto Ferreira.