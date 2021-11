Comandante nega que Olavo de Carvalho tenha saído do Brasil em avião da FAB

O tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Júnior, comandante da Aeronáutica, negou em nota, divulgada neste domingo (21), que a Força Aérea Brasileira (FAB) tenha ajudado o escritor Olavo de Carvalho a deixar o Brasil. As informações são do portal Uol.

A suposição de que Olavo de Carvalho, intimado pela Polícia Federal (PF), deixou o país em avião que levou o ministro das Comunicações, Fábio Faria, para o exterior foi divulgada pela escritora Daniela Abade. Ela comparou registros de voos, datas e localização do escritor.

Os deputados federais Paulo Teixeira (PT-SP) e Jorge Solla (PT-BA) anunciaram a intenção de pedir uma investigação sobre as denúncias. Jorge destacou a possibilidade de convocar o comandante da FAB e de Fábio Faria na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara.

Baptista Júnior afirma que "a FAB repudia e não aceita a suposição de que teria participado de algum transporte de passageiros de maneira irregular ou oculta. Todos os atos da Instituição são balizados pela observância às leis e sob a ótica da transparência”, na nota divulgada nas redes sociais.

O comandante frisa que "a FAB não requisitou sigilo algum aos voos designados para o transporte de Ministros de Estado com intuito de omitir a visualização em sites de monitoramento".

Intimação para depoimento

A Polícia Federal intimou Olavo de Carvalho para prestar depoimento no inquérito que investiga a existência de uma milícia digital para desacreditar as instituições democráticas. Contudo, o escritor saiu do país antes de cumprir a determinação.

Olavo estava internado desde agosto em São Paulo e a ida para os Estados Unidos, divulgada na terça-feira (17), aconteceu sem aviso prévio. De acordo com o escritor, foi oferecido a ele um "voo repentino" para que embarcasse em "15 minutos".

Por causa do suposto período curto, não informou a viagem para as autoridades. "A coisa foi tão rápida que eu não pude nem me despedir do pessoal do hospital onde eu estava, que já não era o InCor, era um hospital particular”.

Ainda assim, o escritor nega ter fugido. “Eu não fui [embora] escondido de ninguém, simplesmente tinha assim: 'Embarca agora, ou esqueça, não vai ter outro voo para você'. Eu fui, entrei no avião e viemos para cá", conta.