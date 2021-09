Com ventos de 150 km/h, avião balança no Aeroporto Regional de Maringá, no Paraná; assista

Uma tempestade na região do Aeroporto Regional Sílvio Name Júnior, em Maringá, no norte Paraná, gerou fortes ventos que movimentaram um avião estacionado no pátio do local, na tarde desta quarta-feira (8). As informações são dos portais Aeroin e G1.

De acordo com a estação meteorológica do terminal aeroportuário, a velocidade dos ventos nesta tarde chegou a 150 km/h.

Imagens gravadas por testemunhas e divulgadas nas redes sociais mostram uma nuvem de poeira circulando, a aeronave balançando, e vários objetos que estavam sobre a pista caindo. Funcionários são vistos tentando segurar outras peças para não voar.

Danos materiais