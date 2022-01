Com medo, cadela se esconde de fogos de artifício entre duas paredes em Goiás; veja o resgate

Assustada com a queima de fogos no Réveillon, uma cadela se escondeu entre duas paredes bastante estreitas na cidade de Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. Ela precisou se socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), na manhã do último sábado (1º).

Segundo a Corporação, uma equipe foi acionada para fazer o salvamento de uma cadela que se escondeu entre a parede da residência da dona e o muro de uma igreja, durante a festa da virada.

"Após avaliação, foi necessário fazer um acesso na parede da residência, para chegar até o animal", afirmam os Bombeiros.

Ainda arredia, a cadela foi resgatada aparentemente saudável e devolvida à proprietária.

Veja o momento do resgate:

Usuários das redes sociais elogiaram o trabalho dos agentes e condenaram o uso de fogos barulhentos.

"Ai, que dor no meu coração. Obrigada, seus bombeiros! Vocês são anjos em nossas vidas", disse uma mulher.

"Tem que proibir essa prática e multar. Hoje existe fogos sem barulho", opinou outra.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil