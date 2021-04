Com 1.319 mortes em 24 horas, Brasil perde 332.752 vidas para a Covid-19

O Brasil registrou 1.319 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 332.752 o quantitativo de óbitos nesta segunda-feira (5/4). Os dados foram atualizados às 17h45 pelo Ministério da Saúde.

Os números, contudo, podem ser ainda maiores. Ocorre que, aos domingos e segundas-feiras, há um atraso dos dados repassados pelas secretariais estaduais.

Covid-19 no Ceará

O Ceará registrou 23 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com a plataforma IntegraSUS, atualizada às 20h44 desta segunda-feira (5/4). Com isso, atinge o número de 14.692 mortes por complicações da doença no Estado.

Números pelo País

Os casos confirmados do novo coronavírus somam 13.013.60 em todo o País. Destes, 28.645 foram computados em um dia. São Paulo é o estado que concentra o maior número tanto de infecções (2.532.047) e óbitos (77.165) desde o início da pandemia, no Brasil.

Em seguida, os maiores indicadores de mortes aparecem no Rio de Janeiro (37.693 mortes, Minas Gerais (25.713), Rio Grande do Sul (20.600) e Paraná (17.405).

Em segundo no ranking de casos, está Minas Gerais (1.159.039), seguido do Rio Grande do Sul (860.924) e Paraná (860.424).

