CNN Brasil tem surto de diarreia por água contaminada na emissora, diz site

A CNN Brasil vem enfrentando um surto de diarreia causada pelo parasita giardíase. A suspeita é que pelo menos 100 funcionários da redação de São Paulo já tenham sido contaminados desde de abril, quando os primeiros casos foram registrados. As informações são do portal Notícias da TV.

Na última semana, duas âncoras do canal de notícias foram substituídas às pressas no plantão de fim de semana, e exames feitos apontaram que a doença se espalhou por água contaminada.

Os resultados preliminares indicam que uma das possibilidades é que a contaminação tenha acontecido por fezes de pombo. O caso tem revoltado profissionais nos bastidores da empresa em razão da demora na CNN Brasil em agir no problema.

Na última terça-feira (19), três meses após o início da contaminação, a CNN Brasil fez um trabalho para tentar identificar a causa do problema. Uma empresa chamada fez exames em todos os setores da sede de São Paulo, e o resultado passado para a direção foi que a água do local estava contaminada pelo parasita. Foi identificado resquícios de fezes de pombo, que circulam com frequência pela região.

Comunicado sobre providências

Na quarta-feira (20), a área de Recursos Humanos da empresa liberou comunicado sobre providências e orientações. No texto, publicado inicialmente pelo jornalista Flávio Ricco, do portal R7, o canal pede que os funcionários evitem usar a pia da copa enquanto o caso não é resolvido.

A CNN, no entanto, negou haver surto da doença na empresa, em comunicado enviado ao Notícias da TV.

"A CNN esclarece que não há surto de giárdia na empresa. Reitera que trata com muita seriedade a saúde e a segurança de todos os seus colaboradores. A empresa realiza a manutenção e a higienização frequentes de todas as áreas e de todos os equipamentos de água e de ar-condicionado em seus escritórios de São Paulo, Rio e Brasília. Assim que informada pelo condomínio de indícios de alteração na água, a emissora agiu de imediato e tomou todas as medidas cabíveis", concluiu.

