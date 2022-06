Clima para amanhã em Belo Horizonte-MG: previsão do tempo deste domingo (19)

A previsão do tempo é de parcialmente nublado. Na manhã 16.6°C, à tarde 26.5°C e durante a noite 21.2°C. A temperatura mínima para Belo Horizonte é de 16.6°C, e a máxima de 26.7°C. A umidade do ar é de 58%, que é considerado aceitável. O índice UV é de 7, que é alto. A possibilidade de ocorrência de chuva é de 0%.

A visibilidade média durante o dia é de 10km. A qualidade do ar é bom.

Detalhes

Sensação térmica: 26.5°C

Vento: 13.7km/h

Índice UV: 7 [alto]

Umidade do ar: 58%

Visibilidade: 10km

Probabilidade de ocorrência de chuva: 0%

Qualidade do Ar

A previsão da qualidade do ar é bom.

Nascer e pôr do sol

O nascer do sol será às 06:29 e o pôr do sol às 17:25. A duração do dia é de 10h e 56 minutos.

Nascer e pôr da lua

O nascer da lua será às 23:03 e o pôr da lua às 11:12. A lua hoje está em fase Minguante Gibosa.