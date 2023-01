Cliente de bar é morto a tiros e suspeito é empresário de salões de beleza de luxo

Um empresário de salões de beleza de luxo é o principal suspeito de um crime cometido no último sábado (28) em São José, na Grande Florianópolis (SC). O cliente de uma loja de conveniências foi baleado e morreu após discussão sobre estacionamento irregular. As informações são do g1.

De acordo com a Polícia Civil, o empresário fugiu e não havia sido preso até o início da noite deste domingo (29). O boletim de ocorrência registrou que a morte aconteceu depois de o proprietário do estabelecimento ligar para Guarda Municipal pedindo que verificassem os carros que estariam estacionados irregularmente em frente à loja. Câmeras de segurança filmaram a discussão.

Os tiros atingiram o cliente Utan Guraçai da Rosa Camargo. Ele estava no local com a esposa. A vítima morreu. Segundo a companheira, em relato que consta no boletim de ocorrência, o suspeito entrou em um carro estacionado em frente à loja e fugiu.

'Em legítima defesa'

Em depoimento à Polícia Civil, o proprietário da loja de conveniência informou que o suspeito soube da solicitação, foi ao estabelecimento e o ameaçou. Em seguida, puxou uma arma e apontou contra ele.

Legenda: Utan Guraçai da Rosa Camargo estava no local do crime com a esposa Foto: Arquivo pessoal

O advogado Bruno Gastão da Rosa, que faz a defesa de Lincoln Zaghi, suspeito do crime, disse à reportagem que o crime foi cometido em legítima defesa. Informou ainda que o homem vai se apresentar à polícia na segunda-feira (30).

Conforme a Polícia Militar, o suspeito possui registros policias por lesão corporal, ameaça, injuria, calúnia, difamação, descumprimento de medida protetiva de urgência e desacato.