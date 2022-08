Clarão no céu em cidades de São Paulo surpreende moradores; veja vídeos

Moradores do estado de São Paulo estão intrigados com clarões que atingiram o céu da capital e de cidades do interior, na madrugada desta quarta-feira (3). Fotos e vídeos do momento estão sendo compartilhados nas redes sociais.

Internautas disseram que o clarão aconteceu por volta das 5h10. Segundo informações do G1, o fenômeno também foi registrado no Sul de Minas Gerais.

Além da capital São Paulo, o clarão foi registrado em pelo menos oito cidades do interior: Aguaí, Hortolândia, Rio Claro, Amparo, Pedreira, Campinas, Sorocaba e São João da Boa Vista.

Entre as especulações para o fenômeno, está o da passagem de algum meteoro pelo Estado. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada. Em entrevista a TV Globo, o astrônomo Thiago Signorini Gonçalves, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), reforça essa teoria.

Meteoro brilhante

"Tudo indica que é realmente um bólido [meteoro brilhante], é um asteroide, um fragmento de um asteroide que entrou na atmosfera. E esse clarão, ele é produzido no momento que esse pedaço se fragmenta em pequenos pedaços. Talvez não sobre nada que dê para descobrir no solo. Mas é um evento, relativamente, entre o comum e raro", disse.

"Nas próximas horas e próximos dias teremos mais informação sobre o que realmente foi esse evento que produziu ´[o clarão]", completou.