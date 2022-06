Cirurgião fisga “tubarão de água doce” durante pesca em rio no Mato Grosso; veja

O cirurgião plástico Hélder Shibaski, adepto da pesca esportiva, fisgou uma piraíba de quase dois metros de comprimento em um rio do Mato Grosso, no início do mês de junho. As imagens, claro, logo viralizam por conta do peixe, chamado de "tubarão de água doce".

Conforme o portal Metrópoles, a pesca ocorreu de forma despretensiosa, enquando Hélder pescava durante um fim de semana com amigos no Rio Juruena, em Apiacás, no norte do estado. Veja:

Antes de soltá-lo, Hélder utilizou uma fita métrica para medir o peixe, que tinha 1 metro e 74 centímetros. Entretanto, ele não conseguiu pesá-lo, devido ao tamanho.

Ainda de acordo com Hélder, foi necessário quase 1h para retirar o peixe da água. O momento foi de disputa, já que o animal fisgou a isca no rio e logo a vara utilizada pelo médico começou a envergar.

