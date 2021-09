Ciclista escapa por pouco de atropelamento por carro desgovernado; veja vídeo

Um ciclista em Peruíbe, no litoral de São Paulo, escapou de um atropelamento segundos antes de um carro desgovernado cair em uma vala. As imagens foram registradas por uma câmera de monitoramento e divulgadas pelo G1 neste domingo (19).

Veja o vídeo do momento exato

Moradores da região afirmaram ao G1 que o veículo trafegava por uma avenida, quando passou por uma curva para entrar na rua, no entanto, o condutor perdeu o controle do carro. Neste momento, o ciclista passava pela rua.

Um morador que obteve as imagens disse ter ficado impressionado com o ocorrido e divulgou nas redes sociais. O vídeo repercutiu com a reação de milhares de pessoas na web.

De acordo com informações do G1, a Polícia Militar e a Prefeitura de Peruíbe não foram acionadas após a ocorrência. Ainda não se sabe por qual motivo o condutor perdeu o controle.