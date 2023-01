Uma ciclista foi arremessada ao ar e caiu no chão após ser atingida por uma motocicleta, em Bertioga, no litoral de São Paulo. A colisão ocorreu na última quarta-feira (25), por volta das 19h25. A Polícia Militar foi acionada e as vítimas foram socorridas ao hospital municipal da Cidade. O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança.