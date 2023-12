Chuva e deslizamento de terra matam 2 pessoas e deixa centenas de desabrigados em Angra dos Reis

Duas pessoas morreram e outras 312 ficaram desabrigadas em Angra dos Reis após a forte chuva que atingiu a Costa Verde do Rio de Janeiro na última sexta-feira (8). As vítimas são um casal de idosos, de 70 e 80 anos, que estavam em um asilo particular, de acordo com informações do O Globo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 20h15 de sexta para ocorrência de inundação em um imóvel na Estrada Beira Rio, no bairro Bracuí.

A água subiu rapidamente no asilo e o casal de idosos não conseguiu ir para o segundo andar do imóvel. A causa provável das mortes foi afogamento. Outros 25 idosos do asilo foram levados em segurança para o abrigo do Frade.

Inundação histórica

Houve uma inundação histórica na região, causada pela chuva de 250mm em 24 horas em conjunto com a cheia da maré. Em alguns pontos, a água atingiu a marca de três metros de altura.

Legenda: O temporal deixou 312 desabrigados e duas pessoas mortas Foto: Reprodução/X (Twitter)

Os moradores desabrigados foram direcionados para duas escolas municipais. Até o momento, 297 pessoas estão abrigadas na Escola Municipal José Luiz Ribeiro Reseck, no bairro do Frade.

Elas estão recebendo suporte das secretarias de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Saúde e Educação. Outras 15 pessoas estão abrigadas na Escola Municipal Regina Célia, no Morro do Carmo.

Deslizamento

Além da inundação histórica em Angra dos Reis, o temporal também foi responsável pela queda de uma barreira na Rio-Santos na última sexta.

O deslizamento foi no km 447, em Mangaratiba, por volta de 21h30. O trecho chegou a ser interditado, mas foi liberado no sistema pare e siga por volta de 1h deste sábado. Às 4h36, a pista estava totalmente liberada. Não houve registro de vítima.