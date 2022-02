Cavalo invade casa, cai em piscina e é resgatado no DF

Moradores de uma casa na região do Gama, no Distrito Federal, foram surpreendidos por um cavalo que entrou na residência, neste sábado (26), e caiu na piscina da família. Em seguida, o resgate foi solicitado e o animal foi retirado sem ferimentos. As informações são do Metrópoles.

Segundo o morador, o animal aparentava estar com sede e, ao se aproximar da piscina, acabou se desequilibrando e caindo na água.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado pela família e uma equipe realizou o resgate do animal. Ao chegarem, o cavalo estava na piscina com apenas pescoço e cabeça para fora d'água.

Com mangueiras de lona e cordas para fazer uma alavanca, conseguiram tirar o animal da água. A equipe informou que o cavalo não se feriu na queda e nem durante o resgate.

