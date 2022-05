Caso Mayara Roquetto: suspeito de matar estudante da Unicamp é procurado pela Polícia

A Polícia Civil de São João da Boa Vista (SP) identificou Michael Douglas da Silva, de 28 anos, como o suspeito pela morte da universitária Mayara Roquetto Valentim, assassinada a facadas no último domingo (15). As autoridades fazem buscas pelo homem. As informações são do G1.

A vítima havia saído para uma caminhada quando desapareceu. Seu corpo foi encontrado na estrada da Serra da Paulista, na noite do domingo. Mayara cursava Ciências Biológicas na Unicamp e tinha o sonho de ser professora.

Michael Douglas é suspeito de tentar matar outra mulher, no sábado (14), e já existe um mandado de prisão temporária contra ele, segundo o delegado Fabiano Antunes. Ele teria apontado uma arma para a vizinha em uma pensão, mas os disparos falharam.

"Ele atraiu sua vizinha até o quarto e pediu para ela ajudar a puxar um armário. Assim que ela entrou, ele deu uma coronhada na cabeça dessa moça e efetuou dois disparos, mas a arma falhou. Eles entraram em luta corporal, ela pediu socorro e ele fugiu. [Depois de tentar matar a vizinha], ele se escondeu na área de mata, onde teria encontrado a Mayara e a teria matado. Ele tem passagens pela polícia por crime de violência doméstica e porte ilegal de arma", disse o delegado.

Esquizofrenia

Silva sofre de esquizofrenia e morava com os pais em São João, segundo informaram familiares à polícia. Cães farejadores e cerca de 45 policiais trabalham nas buscas do suspeito na Serra da Paulista.

O corpo de Mayara foi enterrado na manhã desta terça-feira (17) no Cemitério Municipal.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil