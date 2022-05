Caso Lucilene: suspeito de matar e esconder corpo de ex-sócia é preso

A Polícia Civil de Goiás prendeu nesta sexta-feira (6), em Goiatuba, no sul do estado, o suspeito do assassinato da empresária Lucilene Maria Ferrari, de 48 anos. Vanderlei Meneses, de 45 anos, que era sócio da vítima, foi detido em casa e negou qualquer participação no assassinato. As informações são do G1.

"Ele estava tranquilo, falou que era inocente e que não tinha nada a ver com isso, que não era autor do crime", contou o delegado Patrick Carnie.

A Polícia Civil explicou que o pedido de prisão preventiva foi expedido na manhã da sexta-feira (6) e o homem foi preso momentos depois. Ele deve permanecer recolhido na Unidade Prisional de Goiatuba até que seja realizado um pedido de transferência por parte da Justiça Criminal de São Paulo.

O crime

Lucilene desapareceu na véspera do Natal de 2019 e o próprio sócio registrou o caso na delegacia dois dias depois, segundo a advogada da família, Sandra Peporini.

O corpo de Lucilene foi encontrado somente em outubro do ano passado, enterrado em uma mata na cidade de Porto Ferreira, em São Paulo. Na última terça-feira (26), um exame de DNA comprovou que a ossada era da empresária.

Pelo crime, Meneses chegou a ser preso preventivamente em fevereiro de 2020, mas foi solto dois meses depois por falta de provas. O processo sobre a investigação da morte da empresária corre em segredo de justiça.