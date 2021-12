Caso boate Kiss: veja como assistir ao julgamento dos quatro réus

Quatro acusados das mortes de 242 pessoas e de outras 636 tentativas de homicídio no incêndio da boate Kiss, em Santa Maria (RS), oito anos e 11 meses atrás, serão julgados a partir desta quarta-feira (1º). As sessões iniciarão todos os dias às 9h, no plenário do Foro Central de Porto Alegre, com transmissão pelo canal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) no YouTube.

São réus no caso Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann, sócios da boate Kiss; Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da Banda Gurizada Fandangueira, e Luciano Bonilha Leão, produtor musical.

O grupo em questão se apresentava no palco no dia 27 de janeiro de 2013, quando um dos músicos disparou um artefato pirotécnico. O item provocou as chamas no isolamento acústico do teto formando por uma espuma inflamável.

O público que estava na boate tentou fugir durante o início do fogo, mas a maior parte acabou morrendo pela inalação de fumaça tóxica. Sobreviventes relataram superlotação no local, que não tinha ventilação e nem extintores.

Sessões

Conforme o TJRS, o julgamento poderá se estender por cerca de 15 dias. As sessões ocorrerão todos os dias, inclusive aos fins de semana, até as 23h, com uma hora de intervalo para almoço e jantar e pausa para descanso dos jurados. O desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira. informou que "mais de 200 pessoas e 20 equipes de trabalho" estão envolvidos no júri avaliado por ele como "um desafio imenso".

Serão ouvidas 14 vítimas indicadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), assistente de acusação e pela defesa de Elissandro Spohr; cinco testemunhas de acusação arroladas pelo MP; cinco testemunhas arroladas pela defesa de Elissandro Spohr; cinco testemunhas arroladas pela defesa de Mauro Londero Hoffmann, e cinco testemunhas arroladas pela defesa de Marcelo de Jesus dos Santos.

Na sequência os quatro réus passarão por interrogatório, momento em que os advogados de acusação e defesa poderão apresentar suas teses e argumentos aos jurados. Ao todo, essa fase do júri terá 9 horas de duração, sendo duas e horas e meia para o MP e o assistente de acusação, duas horas e meia para as defesas dos réus, duas horas de réplica para o MP e assistente de acusação, e duas horas de tréplica.

Após os debates, os jurados serão levados a uma sala privada para responder ao questionário formulado pelo juiz. Com voto secreto, eles decidirão de forma individual mediante o depósito de cédula em cada urna.