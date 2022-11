Casal encontra 14 sucuris acasalando às margens do Rio Paraná

Um casal registrou, em Altônia no noroeste do Paraná, ao menos 14 sucuris acasalando amontoadas no Rio Paraná. O pescador Vanderlei Cortez Kassaro, de 54 anos, e a esposa dele, Vera Lúcia, gravaram o momento e concederam entrevista ao portal g1 sobre o caso.

Segundo o homem, o flagra ocorreu no final de outubro e, conforme informações do Instituto Água e Terra (IAT), o momento seria de uma fêmea acasalando com vários machos.

Na entrevista ao g1, Vanderlei Cortez contou que percebeu as cobras enroladas nos igarapés e ficou assustado com a quantidade elevada. "Estou acostumado a ver vários animais por ali, inclusive sucuris, mas desse tanto, uma em cima da outra, nunca vi não. Fiquei surpreso na hora", relatou.

Os dois, inclusive, se mostraram surpresos com o momento e Vera Lúcia, esposa dele, demonstrou receio com a situação. "Estou com medo Vanderlei. Você está indo muito perto. Ela está criando", teria dito a mulher ao fundo nas imagens.

Disputa dos machos

Ainda de acordo com o IAT, o momento significa uma disputa entre os machos pela fêmea. "São vários machos 'lutando' para conquistar a fêmea, que está abaixo deles. Algumas vezes pode acontecer dela ficar sozinha no final da história", explicou o instituto ao g1.

O processo, segundo o órgão, pode durar dias e não há um número específico como limite de machos em cima de uma fêmea. Em uma serpente, o acasalamento ocorre a cada dois ou três anos.

A orientação, em todos os casos, é que se mantenha cuidado. Apesar de inofensivas aos seres humanos, o órgão orienta que é necessário respeitar o espaço do animal em questão.

