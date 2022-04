Casal é preso por maus-tratos a 130 cães da raça Lulu da Pomerânia no interior de São Paulo

Em situação de abandono e sem comida, mais de 130 cães da raça Lulu da Pomerânia (Spitz Alemão) foram resgatados no município de Limeira, no interior de São Paulo. O resgate foi realizado em uma casa de um condomínio fechado.

Conforme divulgado pela Prefeitura do Município, duas pessoas foram presas na operação executada pelo Pelotão Ambiental e Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Limeira e pela Polícia Civil de São Paulo. A ação foi realizada após diversas denúncias recebidas pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura.

“Quando chegaram à casa, as equipes de Polícia constaram a presença de vários cachorros em situação de abandono e sem comida. Muitos, inclusive, estavam sujos de fezes e aglomerados em vários cômodos da residência. Também segundo os agentes, muitos cães estavam abrigados em cercados de dois metros quadrados na parte externa da casa. Eles também encontraram filhotes, recém-nascidos”, informou em nota a Prefeitura.

O morador ainda utilizava a residência para criação clandestina dos cães.

Apreensão de R$ 30 mil

Na casa, também foi encontrada uma quantia R$ 30 mil, apreendida pelos policiais. O proprietário do local e a esposa foram detidos quando chegavam no condomínio e conduzidos à delegacia.

De acordo com a Prefeitura, eles foram autuados em flagrante e vão responder por crimes ambientais, especificamente por maus-tratos a animais, enquadrados no artigo 32 da Lei Federal 9.605/1998.

Durante as investigações, a Vigilância Sanitária de Limeira apreendeu diversas vacinas, de uso veterinário. Metade dos imunizantes estavam com data vencida e armazenados de maneira irregular, em uma geladeira com outros alimentos — muitos deles podres. "A Vigilância Sanitária também deverá autuar os proprietários por diversas irregularidades em relação às vacinas", informou a Prefeitura.

Animais ficam sob responsabilidade de ONGs

Cinco Organizações Não Governamentais (ONGs), duas de Limeira e três da região, ficaram responsáveis pelos cães, que passarão por avaliação e higienização. Além disso, os animais serão microchipados.

A Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura ressaltou que os animais ainda não estão disponíveis para adoção. Servidores do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) e a Divisão de Controle de Zoonoses também estiveram na residência.