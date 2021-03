Casal de médicos do Paraná é agredido após alertar parente sobre riscos da Covid

Um casal de médicos do Paraná foi agredido por um familiar, que estava indo para uma festa, após alertar sobre os riscos da Covid-19. As informações são do portal G1.

O caso ocorreu na sexta-feira (2), na cidade de Toledo (PR). O médico infectologista José Eduardo Panini levou golpes no rosto e um golpe mata-leão. Sua esposa, também médica, foi agredida com um soco.

O parente do médico e um amigo desse familiar estavam indo para uma balada, quando o casal pediu que eles ficassem em casa, evitando riscos de contaminação.

"Fomos tentar falar que era errado, que ele não deveria ir à balada e colocar em risco a saúde de ninguém, e ele já partiu para cima de mim. Até que chegou um amigo dele, que estava no carro o esperando, me segurou no chão, me deu um mata-leão, apertando muito meu pescoço, enquanto esse familiar me agredia. Minha esposa, que também é médica, também foi agredida com um soco", afirmou Panini.

O médio trabalha na Prefeitura de Toledo, em um hospital da cidade e no Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná, e atua no enfrentamento à Covid-19 há quase um ano.

Alerta

Panini compartilhou fotos de seu estado após a agressão em suas redes sociais. Ele contou que, horas antes do ocorrido, participou de uma reunião com entidades para discutir sobre a situação da pandemia na cidade e medidas de contenção à disseminação do vírus.

O Governo do Paraná decretou o fechamento de serviços não essenciais entre a meia-noite de sexta-feira (28) e as 5h de 8 de março. Também foi instaurado toque de recolher entre 20h e 5h.

O estado tem alta ocupação dos leitos nos hospitais e, segundo o governador Ratinho Júnior (PSD), vive o pior momento da pandemia.

"Ao alertar os riscos a pessoas conhecidas, a resposta que me foi dada foram chutes e socos, enquanto um me segurava o outro me agredia. Enfim pessoas assim que ajudaram situação chegar onde está! O desânimo não vem! E junto com eles temos muita coisa boa, progresso, vacinas e tudo que vai fazer sairmos dessa pandemia! E aos trabalhadores da saúde muita força!", disse aos seguidores.

Os médicos prestaram Boletim de Ocorrência (BO) e devem realizar exame de corpo de delito. A Polícia Civil de Toledo investiga o caso.

O Conselho Municipal de Saúde de Toledo repudiou a agressão, em nota, e pediu a punição dos responsáveis.

"Aos profissionais de saúde que enfrentam as mais diversas dificuldades para atender toda população, nosso reconhecimento e empatia. Aos cidadãos, reivindicamos respeito, acolhimento e reconhecimento aos profissionais que abrem mão de suas vidas em prol de outras", disse o comunicado.

O Conselho Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) afirmou que deve acompanhar a tramitação do inquérito policial.