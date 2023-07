Carros de luxo são apreendidos por suspeita de uso para lavagem de dinheiro em SP

A Polícia Civil de São Paulo (PC-SP) apreendeu 49 carros esportivos e luxo, nesta quinta-feira (27), que seriam utilizados para lavagem de dinheiro por facção criminosa de SP. Dentre as marcas dos veículos, estavam Ferrari, Porsche e McLaren.

A facção atua dentro e fora de presídios. Conforme o g1, os agentes ainda prenderam uma pessoa por porte ilegal de munição e dinheiro em espécie.

Os carros ficaram estacionados na frente do 30º Distrito Policial do Tatuapé e devem passar por uma perícia. A estimativa do valor dos carros ainda vai ser organizada, assim como a avaliação do histórico de negociação.

A investigação descobriu que alguns carros foram registrados nos nomes de proprietários que possuem um poder aquisitivo incompatível com o preço dos veículos.