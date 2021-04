Carro passa por cima de frentista em posto de combustível em Cascavel, no Paraná; veja vídeo

O cliente de um posto de combustíveis da cidade de Cascavel, no Paraná, atropelou um frentista que estava fazendo um serviço agachado, nesta segunda-feira (5). Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento do atropelamento.

As informações são do portal G1. O motorista estava saindo do posto, após calibrar os pneus do carro. O frentista estava agachado, verificando o nível de água do estabelecimento, e acabou atropelado pelo motorista - que não o enxergou.

Outros frentistas perceberam o acidente fizeram sinais para que o carro parasse. O funcionário foi arrastado alguns metros para frente, abaixo do veículo.

O frentista recebeu atendimento médico no local e ficou com hematomas no braço, sem ferimentos graves. Ele voltou a trabalhar no mesmo dia.