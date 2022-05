Carro é prensado por dois caminhões após colisão na BR-116; veja o vídeo

Um veículo foi prensado por alguns instantes entre dois caminhões após forte colisão na BR-116 na manhã desta sexta-feira (20), na Região Metropolitana de Curitiba. As informações são do G1.

Veja o momento da colisão

As imagens foram captadas por uma câmera acoplada ao painel do carro do motorista Alceu Ferreira, que trafegava atrás dos veículos envolvidos na colisão. Segundo ele, o acidente aconteceu próximo das 12h.

No vídeo, é possível observar o momento em que o carro acessa a pista da direita e bate na traseira de um caminhão. Outro caminhão, que seguia pela pista ao lado, empurra a traseira do carro, que gira na pista. Neste momento, o carro fica preso, por segundos, entre os dois caminhões.

Segundo a concessionária Arteris, que atende o perímetro, o motorista do carro teve ferimentos leves. Os motoristas dos caminhões não se feriram.

