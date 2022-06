Carro desgovernado invade restaurante e atropela pessoas no Distrito Federal; veja vídeo

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um carro invadiu um restaurante em São Sebastião, Distrito Federal, nessa quarta-feira (22). Conforme o portal g1, a motorista perdeu o controle do veículo. A Polícia Civil informou que uma pessoa ficou ferida na ação.

Na gravação, é possível observar que o automóvel entra desgovernado no estabelecimento e atinge três pessoas, entre elas um policial. Após parar o veículo, a motorista desembarca e cai no chão.

O Corpo de Bombeiro foi acionado para o local. Uma pessoa foi encaminhada para o Hospital Maria Auxiliadora. Segundo a Polícia Civil relatou ao g1, a condutora "estava muito alterada e chorava muito".

A proprietária do restaurante, Roseneide Fernandes, informou que a motorista deve pagar pelo prejuízo. A 30ª Delegacia de Polícia, de São Sebastião, investiga o acidente.

