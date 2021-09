Carro cai do segundo andar de concessionária e deixa feridos em SP; veja vídeo

Um vídeo revela o momento exato em que um carro atinge a recepção de uma concessionária no Centro de São Paulo. O acidente aconteceu na segunda-feira (27) e deixou duas recepcionistas, de 19 e 22 anos, feridas. A mais jovem está em estado grave. As informações são do portal G1.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o manobrista, de 29 anos, não tinha permissão para dirigir e foi responsável por causar o acidente na concessionária da avenida Rio Branco.

Pelas imagens, é possível ver o carro cair do segundo andar, após atravessar uma mureta de vidro. O carro tomba e atinge a área da recepção do estabelecimento. O boletim de ocorrência aponta para uma queda de seis metros de altura.

Veja o vídeo do acidente:

Testemunhas informaram ao G1 que o manobrista não é funcionário da concessionária, mas de uma empresa terceirizada encarregada de realizar a lavagem dos carros.

Ele trazia o veículo lavado para colocar no mezanino quando perdeu o controle do carro e despencou sobre as funcionárias.

Vítimas foram levadas a hospitais

O manobrista fraturou uma perna e foi encaminhado ao Hospital das Clínicas. As mulheres também foram levadas a hospitais. A mais jovem foi mais gravemente atingida e, por isso, precisou ser socorrida pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar. Ela sofreu fraturas pelo corpo.

O Grupo Faria, responsável pela concessionária onde ocorreu o acidente, declarou que "as vítimas, funcionários da concessionária, foram rapidamente atendidos e encaminhados, conscientes, para os hospitais da região" e que "todo o suporte necessário está sendo prestado às vítimas e as causas do acidente serão investigadas".

A ocorrência foi registrada no 2º Departamento Policial do Bom Retiro como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e dirigir sem permissão ou habilitação.