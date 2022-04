Cantora gospel Izabela Cristy é suspeita de aplicar golpe em esquema de pirâmide; saiba mais

Uma cantora gospel de 28 anos está sendo investigada por suspeita de aplicar golpes em esquema de pirâmide ao lado do marido. O casal prometia lucros de até 400% após 40 dias do investimento. Isabela Cristi Gomes Barros, que se apresenta nas redes sociais como Izabela Cristy, e David Robson de Barros, de 33 anos, fizeram pelo menos 300 vítimas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As informações são do G1.

Os dois se apresentavam na internet como "traders", que são profissionais com a função de realizar transações diárias de compra e venda, sobretudo na bolsa de valores.

Investidores afirmaram que até maio do ano passado o casal pagava em dia. Após esse período, quem tinha dinheiro a receber foi deixado no prejuízo. Há relatos de aplicações de R$ 12 mil, R$ 23 mil e até R$ 150 mil feitos à empresa do casal.

A Polícia Civil confirmou que há um inquérito aberto em Santa Lagoa para investigar o crime de estelionato cometido por Isabela Cristi. O marido dela ainda não é alvo da apuração, mas a corporação não explicou a motivação.

Perfil

Ao G1, uma ex-funcionária detalhou que a cantora já teve linha própria de cosméticos, vendeu roupas de gripe e participou de concurso musical em televisão.

Segundo Larissa Dias Ribeiro, a suspeita largava os empreendimentos "do nada". "O forte dela mesmo era a I&D Investimentos, as outras empresas eram mais de fachada".