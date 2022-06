Cantora gospel Eyshila e marido sofrem acidente de carro

A cantora gospel Eyshila e o seu marido, o pastor Odilon Santos, ambos da Assembleia de Deus do Ministério Vitória em Cristo, sofreram um acidente de carro na noite dessa quarta-feira (1º), em uma rodovia com destino à Curitiba, no Paraná. As informações são do site NaTelinha.

A cantora teve ferimentos leves, enquanto o pastor lesionou a cervical. Na manhã desta quinta-feira (2), Eyshila se pronunciou pelas redes sociais.

"Eu e o odilonsantospr estamos vivos, grande foi o livramento! Mais tarde eu tento passar mais detalhes. Obrigada por toda a ajuda, orações e palavras de carinho que recebemos. Assim que possível daremos mais notícias", escreveu ela em um post no Instagram, em que mostra o carro capotado na estrada.

Eyshila e Odilon são casados desde 1995 e atuam na Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Em junho de 2016, o casal perdeu o filho Matheus Oliveira. O rapaz faleceu aos 17 anos devido a uma meningite viral.

A irmã de Odilon Santos, Elizete Malafaia, é casada com o pastor Silas Malafaia, pastor presidente da ADVEC.