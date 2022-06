Cantora gospel Eyshila divulga vídeo do acidente que sofreu com o marido em SP

A cantora gospel Eyshila usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (3) para divulgar um vídeo no qual é possível visualizar registros do acidente de carro que ela e o marido sofreram na cidade de Cajati, no interior de São Paulo.

As imagem mostram o carro capotado, além do casal sendo socorrido. Segundo relatos de Eyshila, tanto ela como Odilon, o marido, foram levados para o hospital Reynaldo Guerra, em Cajati, e logo depois encaminhados ao Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba.

Inicialmente, a transferência estava prevista por conta de um procedimento que seria realizado em Odilon, já que os médicos acreditavam que ele estava com uma lesão na cervical. Entretanto, a cirurgia não foi necessária.

Os dois já tiveram alta e estão em fase de recuperação. “Estamos descansando na casa de amigos muito chegados e logo voltaremos para casa. Apesar das fortes dores resultantes do violento impacto, estamos bem. Deus nos deu um grande livramento”, revelou a cantora.

Acidente

Eyshila e o marido, o pastor Odilon Santos, ambos da Assembleia de Deus do Ministério Vitória em Cristo, sofreram um acidente de carro na noite dessa quarta-feira (1º), em uma rodovia com destino à Curitiba, no Paraná.

A cantora e religiosa teve ferimentos leves, enquanto o marido precisou tratar a lesão na cervical.

Eyshila e Odilon são casados desde 1995 e atuam na Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Em junho de 2016, o casal perdeu o filho Matheus Oliveira. O rapaz faleceu aos 17 anos devido a uma meningite viral.

A irmã de Odilon Santos, Elizete Malafaia, é casada com o pastor Silas Malafaia, pastor presidente da ADVEC.

