Candidato chega dirigindo para prova teórica da CNH e tem carro apreendido em Brasília
O processo de habilitação do homem pode ser suspenso por até seis meses.
Agentes do Detran DF flagraram, nesta segunda-feira (3), um candidato à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) que chegou dirigindo ao local da prova, no posto de Taguatinga, no Distrito Federal, em Brasília.
O homem, ainda não habilitado, estacionou o carro dentro do pátio do órgão. Os agentes de trânsito aguardaram o aluno realizar a prova teórica e o abordaram na saída.
Segundo a nota do Detran DF, apesar da documentação do veículo estar em dia, o carro ficou apreendido no depósito porque não havia um condutor habilitado no local que pudesse levá-lo.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir é uma infração considerada gravíssima com multa no valor de R$ 880,41.
O auto de infração será encaminhado ao Núcleo de Candidatos do Departamento, e o processo de habilitação do condutor pode ser suspenso por até seis meses.
CASOS SIMILARES
Em julho desse ano, um caso semelhante aconteceu em Taguatinga e repercutiu nas redes. Uma mulher chegou dirigindo ao pátio do Detran DF para realizar a prova teórica da CNH.
A candidata foi multada por conduzir um veículo sem habilitação e teve o carro apreendido. Em nota, o Detran-DF reforçou ainda que "dirigir sem habilitação coloca em risco a segurança do trânsito".
*Estagiária supervisionada pela editora Geovana Rodrigues.