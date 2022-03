Campanha da Fraternidade 2022 reflete sobre educação pela terceira vez

Com o tema “Fraternidade e Educação” e o lema bíblico, extraído de Provérbios 31, 26: “Fala com sabedoria, ensina com amor”, a Campanha da Fraternidade 2022 será lançada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) nesta Quarta-feira de Cinzas (2).

Conforme a CNBB, essa será a terceira vez que a educação aparece na Campanha da Fraternidade (CF). O mesmo assunto já foi objeto de reflexão e ação eclesial em 1982 e 1998.

A temática voltou à tona diante da "realidade de nossos dias", marcada pela "pandemia da Covid-19 e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações”, justifica o texto-base da CF escrito pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic).

Legenda: Lançamento oficial da Campanha da Fraternidade 2022 será feito nesta Quarta-feira de Cinzas (2) Foto: Divulgação/CNBB

'Ato de educar'

Para a CNBB, mais do que abordar outro aspecto específico da problemática educacional, a Campanha da Fraternidade vai refletir sobre os fundamentos do ato de educar na perspectiva católico-cristã.

"Nessa perspectiva, a educação é compreendida não apenas com um ato escolar, com transmissão de conteúdo ou preparação técnica para o mundo do trabalho, mas de um processo que envolve uma “comunidade” ampliada que inclui todos os atores (família, Igreja, Estado e sociedade)".

A CF 2022 é impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco. Na carta convocação ao Pacto, o Santo Padre apresenta elementos constitutivos de uma educação humanizada que contribua na formação de pessoas abertas, integradas e interligadas.

Gesto concreto

A Campanha da Fraternidade tem como gesto concreto a Coleta Nacional da Solidariedade, realizada no Domingo de Ramos nas comunidades de todo o Brasil.

Os recursos são destinados aos Fundos Diocesanos e Nacional da Solidariedade, os quais apoiam projetos sociais relacionados à temática da campanha.

Em 2021, o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Solidariedade (FNS), da CNBB, apoiou 80 projetos, nos quais as entidades que se candidataram se comprometeram, entre outros aspectos, a prestar contas periódicas de sua efetivação e resultados.

Outros temas da Campanha da Fraternidade

2021 “Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor” 2020 "Fraternidade e Vida" 2019 "Fraternidade e Políticas Públicas" 2018 “Fraternidade e a superação da violência” 2017 "Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida"