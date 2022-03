Campanha contra exibição de filme da Brasil Paralelo gera debate sobre censura no Twitter

O documentário "O Fim da Beleza", lançado pela produtora conservadora Brasil Paralelo, seria exibido nesta quinta-feira (3) por alunos na Universidade Federal do Paraná (UFPR). A exibição provocou críticas nas redes e uma campanha quer impedir a transmissão do documentário no espaço acadêmico.

O documentário trata como, na opinião dos produtores, "o ser humano se afasta das ideias e valores que sustentavam a cultura ocidental" e associado a isso, uma suposta decadência da humanidade. A produtora também já criticou a diversidade presente nas princesas da Disney. Em podcasts produzidos pela Brasil Paralelo, apresentadores criticam as "princesas feias".

O protesto iniciou com o perfil 'Brasil para lerdos', uma sátira à produtora. Segundo o perfil, a empresa tem um "projeto fascista" e quer usar de instituições públicas para promover seu conteúdo.

O discurso da Br Paralelo de liberdade de expressão é lindo na teoria.



Na prática agem assim



1) Tem que passar os filmes deles em todo lugar

2) Se não passa é censura

3) Se assistir e não concordar publicamente, você recebe uma notificação extrajudicial



Quem está censurando? — Brasil para lerdos (@brparalerdo) March 3, 2022

Nas redes sociais, diversos usuários se mostraram contra ou a favor da proibição do filme na Universidade. Para alguns usuários, a proibição dá ainda mais divulgação ao projeto.

Entrei na Universidade em 1981, nunca saí dela. Pela minha experiência, a melhor maneira de promover um livro, um filme, um autor ou uma ideia é dizer aos estudantes "não pode". Mas se acham eficiente impedir que um documentário seja apresentado na Universidade, boa sorte aí — Wilson Gomes (@willgomes) March 3, 2022

Na universidade federal pode: pornografia infantil, oficina de masturbação, ataques ao cristianismo e drogas a rodo. Mas querer passar o documentário do Brasil Paralelo, sobre o fim da beleza, é "fascismo" e não pode — Vinicius Mariano  (@viniciussexto) March 3, 2022

Em paralelo, a gravadora utilizou o fato para promover o documentário no Twitter.

Nosso mais novo documentário, #OFimDaBeleza, segue incomodando quem estava acostumado a um discurso único, hegemônico, nas universidades. Bastou confirmarmos a exibição do filme na @UFPR e os censores de Twitter já começaram a se mobilizar, ganhando mesmo destaque na imprensa. pic.twitter.com/wpM7lizRqv — Brasil Paralelo (@brasil_paralelo) March 3, 2022

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil